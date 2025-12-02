VERS LA PAIX CRÉATION FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan
VERS LA PAIX CRÉATION FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan jeudi 2 avril 2026.
Tarif : 42 – 42 – 80
A l’Eglise des Dominicains, Les cantates pour voix d’alto de Jean-Sébastien Bach
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
English :
At the Eglise des Dominicains, Johann Sebastian Bach?s cantatas for alto voice
