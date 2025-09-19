Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais Château de Jarnosse Jarnosse

Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais 19 – 21 septembre Château de Jarnosse Loire

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Seul édifice selectionné dans le Département de la Loire par la Mission Stéphane Bern pour la 2ème édition du Loto du Patrimoine 2019 et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, l’association de sauvegarde du château de Jarnosse souhaite vous retrouver lors des Journées Européennes du Patrimoine pour cette huitième ouverture exceptionnelle et vous propose le programme suivant :

• Ouverture de la grande galerie du 1er étage et de la chapelle dans son prolongement

– Présentation de la Vierge à l’enfant polychrome du XVème

– Restitution de la clôture en bois de la chapelle suivant une étude à partir d’un modèle de la fin du XVIème.

– Premières et nouvelles traces de décors peints de la galerie et sur l’ancienne emprise de la chapelle fondée en 1248 sous le vocable de Sainte Catherine d’Alexandrie avec la représentation de l’Annonciation.

• Entrée libre – Exposition permanente sur l’histoire de plus de mille ans qui a permis de bâtir et transformer cette ancienne enceinte castrale devenue le château de Jarnosse.

• Entrée libre – Vernissage le vendredi 19 septembre à 18h

• Entrée payante 6 € (gratuit moins de 16 ans) – Visite historique et architecturale commentée . Château et ses abords / Galerie / Chapelle – Horaires 10h00 / 11h00 / 14h30 / 15h30 / 17H00.

– Pour les groupes de 10 personnes et plus sur réservation préalable par mail : chateaujarnosse@orange.fr

Jean GUYOT – Peintures – En hommage à sa disparition cette année

Françoise CATHERIN – Peintures

Annie de MEO – Peintures

Château de Jarnosse 42460 Jarnosse, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Jarnosse 42460 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 70 37 03 46 http://www.chateaudejarnosse.com [{« link »: « mailto:chateaujarnosse@orange.fr »}] Restauration du château des XVe et XVIIe siècles.

© FS