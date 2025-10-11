Vers la super intelligence Médiathèque Luce Courville Nantes

Vers la super intelligence Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 18:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Entre réalité scientifique et fiction apocalyptiqueConférence de Thomas Réhault d’Amnis Consulting dans le cadre de la Fête de la scienceL’IA progresse à un rythme exponentiel, mais où cette évolution pourrait-elle nous mener ? Pouvons-nous imaginer un avenir où les machines dépassent l’intelligence humaine ? Et si cet avenir ressemblait étrangement à celui imaginé par James Cameron dans Terminator ?

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/