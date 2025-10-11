Vers la super intelligence Médiathèque Luce Courville Nantes

Vers la super intelligence Médiathèque Luce Courville

Vers la super intelligence Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant 

Entre réalité scientifique et fiction apocalyptiqueConférence de Thomas Réhault d’Amnis Consulting dans le cadre de la Fête de la scienceL’IA progresse à un rythme exponentiel, mais où cette évolution pourrait-elle nous mener ? Pouvons-nous imaginer un avenir où les machines dépassent l’intelligence humaine ? Et si cet avenir ressemblait étrangement à celui imaginé par James Cameron dans Terminator ?

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/