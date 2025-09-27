Vers le bout du monde chemins de Compostelle Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Vers le bout du monde chemins de Compostelle Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre samedi 27 septembre 2025.

Vers le bout du monde chemins de Compostelle

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

C’est la rentrée, et le moment de repartir … vers le Bout du Monde, sur les chemins de Compostelle avec le centre de langues Polyglotte, pour 15 animations en Erdre & Gesvres du 6 septembre au 12 octobre

Laisser son quotidien et partir sur des chemins au long cours, entre Bretagne et Galice, de rencontres inspirantes en paysages extraordinaires … Jamais fatigués, les autrices et auteurs de Compostelle Bretagne, viendront partager leur passion commune et expériences personnelles, et dédicacer leurs œuvres dans le cadre d’une vente avec la librairie Les Etincelles.

programme complet centre-polyglotte.eu .

English :

It’s back to school, and time to set off … to the end of the world, on the paths of Compostela with the Polyglotte language center, for 15 events in Erdre & Gesvres from September 6 to October 12

German :

Es ist wieder soweit … ans Ende der Welt, auf dem Jakobsweg mit dem Sprachzentrum Polyglotte, für 15 Veranstaltungen in Erdre & Gesvres vom 6. September bis zum 12. Oktober

Italiano :

Si torna a scuola e si riparte… verso i confini del mondo, sulla via del pellegrinaggio a Compostela con il centro linguistico Polyglotte, per 15 eventi a Erdre & Gesvres dal 6 settembre al 12 ottobre

Espanol :

Vuelta al cole, y de nuevo en marcha… hacia los confines del mundo, en la ruta de peregrinación a Compostela con el centro de idiomas Polyglotte, para 15 eventos en Erdre & Gesvres del 6 de septiembre al 12 de octubre

