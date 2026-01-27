Vers le Numérique Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly

Vers le Numérique Atelier de Généalogie

Médiathèque de Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly Calvados

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Ateliers de Généalogie, ouvert à tous (destiné à un public ado/adulte)

Supports demandés documents de famille si possible.

Place des Halles Médiathèque de Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06

English : Vers le Numérique Atelier de Généalogie

Genealogy workshops, open to all (for teenagers and adults)

Materials required: family documents if possible.

L’événement Vers le Numérique Atelier de Généalogie Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Falaise Suisse Normande