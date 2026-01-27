Vers le Numérique Atelier de Généalogie Place des Halles Pont-d’Ouilly
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Début : 2026-02-13 16:00:00
Ateliers de Généalogie, ouvert à tous (destiné à un public ado/adulte)
Supports demandés documents de famille si possible.
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
English : Vers le Numérique Atelier de Généalogie
Genealogy workshops, open to all (for teenagers and adults)
Materials required: family documents if possible.
