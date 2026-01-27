Vers le Numérique Ateliers de Généalogie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf
Vers le Numérique Ateliers de Généalogie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf jeudi 5 février 2026.
Vers le Numérique Ateliers de Généalogie
Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 14:00:00
fin : 2026-02-05 16:30:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-02-12
Ateliers de Généalogie, ouvert à tous (destiné à un public ado/adulte)
Supports demandés documents de famille si possible.
Ateliers de Généalogie, ouvert à tous (destiné à un public ado/adulte)
Supports demandés documents de famille si possible. .
Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vers le Numérique Ateliers de Généalogie
Genealogy workshops, open to all (for teenagers and adults)
Materials required: family documents if possible.
L’événement Vers le Numérique Ateliers de Généalogie Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Falaise Suisse Normande