Vers le Numérique Ateliers de Généalogie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Vers le Numérique Ateliers de Généalogie

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 14:00:00

fin : 2026-02-05 16:30:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-12

Ateliers de Généalogie, ouvert à tous (destiné à un public ado/adulte)

Supports demandés documents de famille si possible.

Ateliers de Généalogie, ouvert à tous (destiné à un public ado/adulte)

Supports demandés documents de famille si possible. .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vers le Numérique Ateliers de Généalogie

Genealogy workshops, open to all (for teenagers and adults)

Materials required: family documents if possible.

L’événement Vers le Numérique Ateliers de Généalogie Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Falaise Suisse Normande