Vers le Numérique Ateliers informatique Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf lundi 2 février 2026.
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : 2026-02-02 14:00:00
fin : 2026-02-09 16:00:00
2026-02-02 2026-02-09
Atelier d’initiation a l’informatique, viens découvrir les bases de l’informatique
Ouvert à tous, gratuit
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
English : Vers le Numérique Ateliers informatique
Introductory computer workshop, come and discover the basics of computing
Open to all, free of charge
