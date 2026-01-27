Vers le Numérique Ateliers informatique Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Vers le Numérique Ateliers informatique

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 14:00:00

fin : 2026-02-09 16:00:00

Date(s) :

2026-02-02 2026-02-09

Atelier d’initiation a l’informatique, viens découvrir les bases de l’informatique

Ouvert à tous, gratuit

Atelier d’initiation a l’informatique, viens découvrir les bases de l’informatique

Ouvert à tous, gratuit .

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vers le Numérique Ateliers informatique

Introductory computer workshop, come and discover the basics of computing

Open to all, free of charge

L’événement Vers le Numérique Ateliers informatique Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Falaise Suisse Normande