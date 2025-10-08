Vers les métamorphoses Châteauroux

Châteauroux

8 octobre 2025 20:30

9 octobre 2025 21:30

2025-10-08

Après Le Bruit des loups, Étienne Saglio remet sur le métier ses outils technologiques et artisanaux pour composer un incroyable nouveau poème visuel sans paroles.

À partir de 8 ans Compagnie Monstre(s) ÉTIENNE SAGLIO

Un masque en carton aux couleurs vives, mi-humain mi-animal avec un bec et de grandes oreilles. Changer d’apparence, prendre un autre corps. Devenir chien pour avancer plus vite, oiseau pour s’échapper d’un corps devenu trop étroit. Le magicien, grâce à des créatures incertaines, rend possible ce qui ne l’est pas dans le réel voler, prendre la main d’un phasme géant, apparaître, disparaître, rapetisser… On suit le personnage principal, son double, ou plutôt ses clones, dans un paysage sonore et un décor qui se métamorphose. -29 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

After Le Bruit des loups, Étienne Saglio puts his technological and craft tools back to work to compose an incredible new wordless visual poem.

Nach Le Bruit des loups (Der Klang der Wölfe) setzt Étienne Saglio seine technologischen und handwerklichen Werkzeuge erneut ein, um ein unglaubliches neues visuelles Gedicht ohne Worte zu komponieren.

Dopo Le Bruit des loups, Étienne Saglio ha rimesso mano ai suoi strumenti tecnologici e artigianali per comporre un nuovo incredibile poema visivo senza parole.

Tras Le Bruit des loups, Étienne Saglio ha vuelto a poner en funcionamiento sus herramientas tecnológicas y artesanales para crear un nuevo e increíble poema visual sin palabras.

