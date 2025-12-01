Vers l’infini de Guillaume Meurice & Eric Lagadec espace montluc Saint-Étienne-de-Montluc

Vers l’infini de Guillaume Meurice & Eric Lagadec espace montluc Saint-Étienne-de-Montluc samedi 13 décembre 2025.

Deux choses sont infinies l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. A. Einstein.

Éric Lagadec (astrophysicien) et Guillaume Meurice (spécialiste autoproclamé de la connerie) nous proposent un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matière grise ou noire. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà… .

espace montluc Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26

