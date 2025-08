¡Vers L’infini Et On Verra #3 Cabaret sauvage Paris

¡Vers L’infini Et On Verra #3 Cabaret sauvage Paris samedi 23 août 2025.

Une équipe de chevaliers galactiques, vétérans des vibrations stellaires depuis 2097 prend le contrôle… C’est parti, on active les armures dorées et on gagne en vitesse cosmique.

Entre open air, club et activités interplanétaires, guidé.es par Kosh (live), Oshana et vos crews adorés, cap sur l’infini. ✨

Line-up :



Oshana

Kosh (live)

El Hey

La Meute

Zoll Projekt

Le 23 août, embarquez pour une aventure sensorielle multidimensionnelle : le Cabaret Sauvage devient l’épicentre d’un rituel sauvage où vos esprits prennent leur envol

Le samedi 23 août 2025

de 16h00 à 06h00

gratuit sous condition

Gratuit avant 18h sur réservation

10 euros avant 22h

20 euros all night long

Public adultes.

Cabaret sauvage 59 Boulevard Macdonald 75019 Paris

Métro -> 7 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Bus -> 71139150152 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Vélib -> Porte de la Villette (238.99m)

https://fb.me/e/f8mN8lDah https://www.facebook.com/openairsauvage