LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL 3-10 ANS – SALLE PIERRE LAMY Annecy

LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL 3-10 ANS Début : 2025-12-28 à 15:00. Tarif : – euros.

C’est Noël ! Tout le monde s’apprête à festoyer, sans oublier de déposer ses petits souliers pour le père Noël qui va bientôt passer…Et si les voeux de Lina s’exauçaient ? Surprises, magie et féérie, notre héroïne n’est pas prête d’oublier cette nuit.Entre rires et chansons, lutins, rennes et fée bleue vous invitent à découvrir l’histoire drôle et touchante du Noël magique de Lina. Une veillée de Noël théâtrale entre rêves et douceur adaptée aux tout-petits.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74