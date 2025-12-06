Vers l’infini… (mais pas au-delà) Le Forum Le Mans

Vers l’infini… (mais pas au-delà)

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Guillaume Meurice et Eric Lagadec au Forum !

Deux choses sont infinies l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. A. Einstein.

Éric Lagadec (astrophysicien) et Guillaume Meurice (spécialiste autoproclamé de la connerie) nous proposent un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matière grise ou noire. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà…

Placement libre.

RDV le samedi 6 décembre 2025 à 20h, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Guillaume Meurice and Eric Lagadec at the Forum!

German :

Guillaume Meurice und Eric Lagadec im Forum!

Italiano :

Guillaume Meurice ed Eric Lagadec al Forum!

Espanol :

¡Guillaume Meurice y Eric Lagadec en el Foro!

