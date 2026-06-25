Vers un autre monde – Exposition de projets de fin d’études en architecture École nationale supérieure d’architecture – ensa Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · École nationale supérieure d’architecture - ensa · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 12:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
En janvier 2026, 46 étudiants de l’ensa Nantes ont présenté leur projet de fin d’études. L’exposition Vers un autre monde présente une sélection de 14 projets représentatifs de la diversité des approches architecturales contemporaines.À travers dessins, maquettes, récits et recherches, ces projets explorent les enjeux sociaux, écologiques et sensibles de notre époque, et envisagent l’architecture comme une manière de questionner le présent et d’imaginer d’autres façons de vivre ensemble.Exposition du 26 juin au 31 juillet 2026, puis du 9 au 24 septembre 2026, dans la galerie Loire de l’ensa :du mercredi au samedi, de 12h à 18hVernissage jeudi 25/6/26 à 19h
École nationale supérieure d’architecture – ensa Nantes 44200
https://www.nantes.archi.fr/vers-un-autre-monde-une-exposition-de-projets-de-fin-detudes-en-architecture-de-janvier-2026/
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