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Vers un autre monde – Exposition de projets de fin d’études en architecture École nationale supérieure d’architecture – ensa Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · École nationale supérieure d’architecture - ensa · Nantes

Vers un autre monde – Exposition de projets de fin d’études en architecture École nationale supérieure d’architecture – ensa Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
12:00
Lieu
École nationale supérieure d’architecture - ensa
Adresse
6 quai François Mitterrand, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 12:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

En janvier 2026, 46 étudiants de l’ensa Nantes ont présenté leur projet de fin d’études. L’exposition Vers un autre monde présente une sélection de 14 projets représentatifs de la diversité des approches architecturales contemporaines.À travers dessins, maquettes, récits et recherches, ces projets explorent les enjeux sociaux, écologiques et sensibles de notre époque, et envisagent l’architecture comme une manière de questionner le présent et d’imaginer d’autres façons de vivre ensemble.Exposition du 26 juin au 31 juillet 2026, puis du 9 au 24 septembre 2026, dans la galerie Loire de l’ensa :du mercredi au samedi, de 12h à 18hVernissage jeudi 25/6/26 à 19h­

École nationale supérieure d’architecture – ensa Nantes 44200
https://www.nantes.archi.fr/vers-un-autre-monde-une-exposition-de-projets-de-fin-detudes-en-architecture-de-janvier-2026/


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