Vers un monde sans déchet : transition écolo et création engagée Tour de Miomo Santa-Maria-di-Lota

Vers un monde sans déchet : transition écolo et création engagée Mardi 22 juillet, 08h30 Tour de Miomo Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-22T08:30:00 – 2025-07-22T16:30:00

Fin : 2025-07-22T08:30:00 – 2025-07-22T16:30:00

Une conférence inspirante pour comprendre les enjeux de la transition écologique et imaginer un futur sans déchets. Suivie d’un atelier créatif où chacun donne une seconde vie aux matériaux recyclés. Sensibilisation, action et imagination au cœur d’un moment participatif et engagé.

Tour de Miomo 17 Qua St Hyacinthe, 20200 Santa-Maria-di-Lota, France Santa-Maria-di-Lota 20200 Haute-Corse Corse

