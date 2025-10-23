Vers un nouveau plan « Climat, Biodiversité et Transition écologique » Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes

Vers un nouveau plan « Climat, Biodiversité et Transition écologique » Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Mercredi 10 décembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Sur invitation et inscription

L’Université de Rennes accueille la 3e édition de la journée nationale de la transition écologique pour un développement soutenable dans l’enseignement supérieur et la recherche

La journée est animée par Anaïs Gérard, journaliste, directrice de la rédaction Education, Enseignement et Recherche à l’AEF

### Programme

**08h30 :** Mot d’accueil

**08h50 – 10h15 :** Intervention de Valérie Masson Delmotte, directrice de recherche CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Paris Saclay : « Relancer l’action climatique face à l’aggravation des impacts et l’affaiblissement du pilotage »

**10h30 – 11h45** Table ronde 1 : « Le schéma directeur DDRSE des opérateurs de l’ESR (Universités, Ecoles et ONR) : un document stratégique et un plan d’action pour mener à bien la transition écologique dans l’ESR »

_11h45 – 13h15 : Déjeuner_

**13h15– 14h30** Table ronde 2 : « Comment la recherche se mobilise et contribue à l’apport de connaissances et de solutions sur les défis liés à la transition écologique ? »

**14h45 – 16h00** Table ronde 3 : « Trois ans après le discours de Bordeaux, où en est-on du déploiement de la formation à la TEDS ? » »

**16h00** Synthèse de la journée : ambitions et pistes de réflexion pour le futur Plan « climat, biodiversité et transition écologique de l’ESR »

[A voir aussi : précédente édition](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/journee-nationale-de-la-transition-ecologique-pour-un-developpement-soutenable-dans-l-esr-93021#:~:text=Jeudi%207%20d%C3%A9cembre,et%20Recherche%20et%20Campus%20Matin)

### Informations pratiques

[Venir à Rennes](https://www.tourisme-rennes.com/infos-pratiques/venir-a-rennes/)

[Accéder au Diapason](https://culture.univ-rennes.fr/infos-pratiques)

**Quelques idées d’hébergement :**

* Garden Hôtel Rennes Centre : 3 rue Jean Marc Duhamel 35000 Rennes

* Hôtel de la TA : 20 boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 Rennes

* Hôtel Le Sévigné : 47 bis avenue Jean Janvier 35000 Rennes

* Logis Hôtel Lodge La Valette : 2A route de la Valette, Grippé 35510 Cesson Sevigné

* IBIS Rennes Cesson : 62 rue de la Rigourdière 35510 Cesson Sévigné

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine