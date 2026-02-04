Vers un numérique (ir)responsable ? – I. Numérique controversé Inria Rennes Mercredi 11 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Atelier – Le numérique saisi par ses controverses, animé par Vincent Carlino

Vers un numérique (ir)responsable ?

Cycle thématique SEnS 2026

Organisé par le groupe SEnS — Sciences, Environnement et Société du Centre Inria / IRISA de l’Université de Rennes

Le groupe SEnS (Sciences, Environnement et Société) organise un cycle thématique en trois phases sur l’année 2026, sur les questions de recherche en numérique dans un contexte de crises environnementales et sociétales.

Chaque phase propose des séminaires, des ateliers participatifs et des activités “off”.

Dans un premier temps, des intervenants scientifiques apporteront des éclairages factuels sur les impacts environnementaux, sociétaux et sanitaires du numérique, en fournissant des repères chiffrés. La démarche d’analyse des controverses permettra de mieux comprendre, dans une approche systémique, les tensions actuelles ainsi que la pluralité des points de vue et des arguments portés dans le débat public.

Retrouver tout le programme sur [https://sens-rennes.gitlabpages.inria.fr/vers-un-numerique-responsable/programme.html](https://sens-rennes.gitlabpages.inria.fr/vers-un-numerique-responsable/programme.html)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T12:00:00.000+01:00

thomas.maugey@inria.fr simon.castellan@univ-rennes.fr

Inria inria Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



