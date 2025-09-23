Vers une exploration de la Lune respectueuse de son environnement Faculté de droit et science politique de Bordeaux Bordeaux

Vers une exploration de la Lune respectueuse de son environnement Faculté de droit et science politique de Bordeaux Bordeaux mardi 23 septembre 2025.

Vers une exploration de la Lune respectueuse de son environnement Faculté de droit et science politique de Bordeaux Bordeaux Mardi 23 septembre, 18h00 Entrée libre

L’exploration lunaire est la première étape vers les futures missions humaines vers Mars. Elle a également ses propres objectifs : recherche scientifique, exploitation des ressources locales…

➡️En présentiel seulement – Inscription gratuite et obligatoire

Plus d’infos : [https://urls.fr/1-yKov](https://urls.fr/1-yKov)

// L’exploration lunaire est la première étape vers les futures missions humaines vers Mars. Elle a également ses propres objectifs : recherche scientifique, exploitation des ressources locales, services aux astronautes, jusqu’à peut-être du tourisme. À une époque de sensibilisation accrue à l’environnement sur notre propre planète, agences spatiales et acteurs privés, avec le concours de diverses organisations internationales, doivent construire ensemble, sous les auspices des Nations unies, une utilisation équilibrée, équitable et durable des ressources lunaires qui préservera pour les générations futures le patrimoine commun de l’humanité sur la Lune. //

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ Université de Bordeaux. L’ Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) s’associe à ce cycle de conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T19:30:00.000+02:00

1



Faculté de droit et science politique de Bordeaux 35 place Pey-Berland Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde