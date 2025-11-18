Vers une industrie soutenable Institut Arts et Métiers de Chambéry Le Bourget-du-Lac
Vers une industrie soutenable Mardi 18 novembre, 09h00 Institut Arts et Métiers de Chambéry Savoie
• Présentation de l’institut, de ses formations et de l’approche low-tech
• En groupe de 10 maxi – Un atelier au choix :
- MISSION ODD 17
Mission ODD17 est un jeu conçu pour faire découvrir les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Le principe : progresser en répondant à des questions réparties en cinq grandes thématiques – Planète, Paix, Prospérité, Population et Partenariats.
- LA FRESQUE DE LA BIODIVERSITE
Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade.
- ECONOMIE CIRCULAIRE
Une autre façon de penser l’économie en examinant les avantages économiques, environnementaux et sociaux de cette nouvelle approche.
• Visite de l’institut et présentation de ses activités de recherche et de valorisation. Temps d’échanges.
Institut Arts et Métiers de Chambéry 4 rue du Lac Majeur 73375 Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « nathalie.garnier@ensam.eu »}]
Présentation des activités de l’institut, visite et atelier pratique Soutenabilité – Low-tech – Développement durable – Biodiversité – Economie circulaire
Lotfi DAKHLI