Vers une rentrée sereine échanges et astuces entre parents pour une organisation efficace Plaine de l’Isle Verte Soustons

Vers une rentrée sereine échanges et astuces entre parents pour une organisation efficace

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Animé par Aline de la Maison des Parents, des familles et des 1000 premiers jours.

Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Vers une rentrée sereine échanges et astuces entre parents pour une organisation efficace

Hosted by Aline from the Maison des Parents, des familles et des 1000 premiers jours.

Come and share your experiences and questions over a cup of coffee.

German : Vers une rentrée sereine échanges et astuces entre parents pour une organisation efficace

Moderiert von Aline vom Maison des Parents, des familles und des 1000 premiers jours.

Tauschen Sie bei einer Tasse Kaffee Ihre Erfahrungen und Fragen aus.

Italiano :

Ospitato da Aline della Maison des Parents, des familles et des 1000 premiers jours.

Venite a condividere le vostre esperienze e le vostre domande davanti a una tazza di caffè.

Espanol : Vers une rentrée sereine échanges et astuces entre parents pour une organisation efficace

Organizado por Aline, de la Maison des Parents, des familles et des 1000 premiers jours.

Ven a compartir tus experiencias y preguntas con una taza de café.

