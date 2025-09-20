Versailles et Marly sous terre Domaine de Marly – Pavillon des Chasses présidentielles Marly-le-Roi

Versailles et Marly sous terre 20 et 21 septembre Domaine de Marly – Pavillon des Chasses présidentielles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

40 années d’archéologie dans les domaines du Roi-Soleil 1985-2025

Une exposition organisée par le Château de Versailles au Pavillon des chasses présidentielles dans le parc de Marly présente les principaux objets mis au jour lors de chantiers archéologiques menés à Versailles, à Trianon et à Marly depuis 1985, en amont de travaux de restauration ou pour des projets de recherches et d’études.

L’exposition est ouverte au public, avec la présence de médiateurs pour dialoguer avec les visiteurs

Domaine de Marly – Pavillon des Chasses présidentielles Route de Bacchus 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château de Versailles