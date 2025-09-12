Versailles Live 5e édition – La Finale

Versailles Live 5e édition – La Finale vendredi 12 septembre 2025.

Ce tremplin permet de soutenir des jeunes artistes talentueux. C’est aussi un clin d’œil à la French Touch, spécificité versaillaise.

Près de 750 candidatures, 8 groupes retenus, 2 concerts de sélection et 3 finalistes : AKM, Bonne Nuit et Funky District.

Les DJ sets commencent à 18h30 avec buvette et food trucks, les concerts, eux, débuteront à 20h. L’annonce des finalistes se fera en fin de soirée.

Soirée gratuite et en accès libre.Versailles

Pour la cinquième édition de Versailles Live, la ville organise cette finale, vendredi 12 septembre, en plein air, en plein cœur de Versailles.

Le vendredi 12 septembre 2025

de 18h30 à 00h00

gratuit Tout public.

https://live.versailles.fr/