Versailles, un manifeste artistique de la monarchie absolue ? Musée J.-C. Boulard-Carré Plantagenêt Le Mans
Versailles, un manifeste artistique de la monarchie absolue ? Musée J.-C. Boulard-Carré Plantagenêt Le Mans mercredi 14 janvier 2026.
Versailles, un manifeste artistique de la monarchie absolue ?
Musée J.-C. Boulard-Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:30:00
fin : 2026-01-14 15:30:00
Date(s) :
2026-01-14
Par Françoise Chaserant.
Louis XIV vient à Versailles en 1651 pour la chasse. En 1661, création des jardins. En 1668, le château devient une résidence royale. Le 6 Mai 1682, installation du roi, du gouvernement et de la Cour à Versailles.
Réservation obligatoire à l’accueil du musée ou au 02 43 47 46 45
Une conférence de la SAMM. .
Musée J.-C. Boulard-Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Versailles, un manifeste artistique de la monarchie absolue ? Le Mans a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Le Mans