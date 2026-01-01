Versailles, un manifeste artistique de la monarchie absolue ? Musée J.-C. Boulard-Carré Plantagenêt Le Mans

Versailles, un manifeste artistique de la monarchie absolue ?

Musée J.-C. Boulard-Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14 15:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Par Françoise Chaserant.

Louis XIV vient à Versailles en 1651 pour la chasse. En 1661, création des jardins. En 1668, le château devient une résidence royale. Le 6 Mai 1682, installation du roi, du gouvernement et de la Cour à Versailles.

Réservation obligatoire à l’accueil du musée ou au 02 43 47 46 45

Une conférence de la SAMM. .

