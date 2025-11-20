Versant Vivant Chalon-sur-Saône

Au cœur de la montagne endormie, humains, animaux et paysages se rejoignent dans un même souffle celui du rêve. Versant Vivant est un concert dessiné où musique et image naissent en direct, s’entrelacent et nous emmènent dans un voyage sensoriel, hors du temps.

Émilie Tarascou dessine sous la caméra, transformant peu à peu l’espace avec crayons, pinceaux, encres et aquarelles. À ses côtés, Simon Kansara fait vibrer une dizaine d’instruments acoustiques cordes, vents, claviers, percussions pour composer une fresque sonore organique et enveloppante.

Boucles animées, paysages mouvants, improvisations musicales tout se répond, se superpose, et ouvre un espace de contemplation douce et magique. Une expérience immersive, poétique et accessible à toutes et tous, dès 6 ans.

Créé et interprété par Emilie Tarascou et Simon Kansara Cie L’Observable (Arudy, Vallée d’Ossau 64) Durée 45mn .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

