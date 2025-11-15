Versant Vivant Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
Versant Vivant
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
-12 ans
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Concert dessiné dès 6 ans
+33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
Concert dessiné from age 6
German :
Gezeichnetes Konzert ab 6 Jahren
Italiano :
Concerto dessiné da 6 anni
Espanol :
Concert dessiné a partir de 6 años
