« Versant Vivant » Compagnie L'observable Théâtre Quintaou Anglet dimanche 18 janvier 2026.

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Concert dessiné et animé.

Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment. Les échelles de temps et d’espace s’entremêlent un battement d’aile dure une saison, les stalactites grandissent à vue d’œil, les arbres puisent leur sève dans les étoiles. Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent. Un spectacle sensible entre dessin et musique, créé et interprété en direct par Émilie Tarascou et Simon Kansara.

Mise en scène Émilie Tarascou / Création sonore Simon Kansara.

Interprètes Émilie Tarascou et Simon Kansara.

Coproduction: Espace Jéliote, Centre National de la Marionnette, Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, Parc National des Pyrénées, Compagnie L’observable.

Soutien Département des Pyrénées Atlantiques (64), Département de la Haute Savoie (74).

Tout public à partir de 6 ans. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

