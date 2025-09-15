Versant vivant La Souterraine

vendredi 3 avril 2026

Versant vivant

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

2026-04-03

Le son des instruments acoustiques tisse un canevas pour la rêverie, le tempo guidant le geste des dessins. Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus. Flûtes irlandaises, banjo, violon, mélodica… Un large éventail de timbres pour des compositions cinématographiques éclectiques, accentuant l’émerveillement que procure la découverte des paysages grandement poétiques. Une invitation à prendre conscience des rythmes de la nature, tout en douceur.

En partenariat avec la délégation JMF de Dun le Palestel et de La Souterraine .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

