Versant Vivant L’Armada Production Condéon

Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.
Salles des Fêtes Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Versant Vivant L’Armada Production
Lulled by hypnotic music, the creatures of the mountain fall asleep: humans, animals, domestic or wild, prey or predators, all come together in dreams for a welcome truce.
German : Versant Vivant L’Armada Production
Von einer hypnotischen Musik eingelullt, schlafen die Bergwesen ein: Menschen, Tiere, Haustiere oder Wilde, Beute oder Raubtier, alle finden sich im Traum zu einem willkommenen Waffenstillstand zusammen.
Italiano : Versant Vivant L’Armada Production
Cullati da una musica ipnotica, gli esseri della montagna si addormentano: uomini, animali, domestici o selvatici, prede o predatori, tutti si ritrovano in un sogno per una gradita tregua.
Espanol : Versant Vivant L’Armada Production
Arrullados por una música hipnótica, los seres de la montaña se duermen: humanos, animales, domésticos o salvajes, presas o depredadores, todos se encuentran en un sueño para una bienvenida tregua.
