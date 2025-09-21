Versement officiel au trésor poétique municipal mondial d’Aubervilliers Hangar des Souffleurs commandos poétiques Aubervilliers

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Lors de cette journée de Versement, les paroles poétiques récoltées au cours de l’année seront rituellement déposées dans les grands livres du Trésor afin d’être conservées au sein des Archives municipales. Une occasion privilégiée de célébrer la mémoire collective qui s’écrit ici !

Lors de cette 12e cérémonie du Versement, venez :

DÉCOUVRIR les textes poétiques des habitants d’Aubervilliers,

ÉCOUTER berceuses et chants du monde entier,

CALLIGRAPHIER et TRADUIRE la poésie pour faire grandir le Trésor,

RENCONTRER celles et ceux qui font le patrimoine vivant d’Aubervilliers,

FÊTER les langues et la fierté poétique de notre ville-monde !

Hangar des Souffleurs commandos poétiques 2 rue Chapon 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.les-souffleurs.fr/ Depuis 2009, Les Souffleurs commandos poétiques ont établi à Aubervilliers la base de leur résidence artistique, où ils développent la Folle tentative : laboratoire urbain de « poésie applicable ». Pensée des flux, du rêve comme moteur de l’action politique, de la tendresse collective, des richesses immatérielles, de la mémoire poétique de la ville, de l’échelle humaine et de la divergence. Cette aventure donne lieu à des propositions artistiques qui tentent de transformer le monde, juste un peu, en tissant des liens avec les habitants, les associations, les élus et les commerçants de la ville.

Les Souffleurs s’inscrivent dans l’évidence du clignotement général du monde, usent de la nécessité vitale du droit d’irruption poétique, pratiquent l’art contre le divertissement, l’essentiel contre le stratégique et le jubilatoire contre le conventionnel. Collectif créé par Olivier Comte en 2001, et regroupant aujourd’hui une trentaine d’artistes (comédiens, écrivains, danseurs, musiciens, plasticiens…), les Souffleurs commandos poétiques sont réunis autour d’une « Tentative de ralentissement du monde ». Métro le plus proche : Ligne 12 – Mairie d’Aubervilliers, puis 10min à pieds ensuite.

Métro Ligne 7 (Aubervilliers-Pantin Quatre chemins)- Bus 150, 170 ou 512 (Mairie d’Aubervilliers)

