VERSION(S) – DOROTHEE MUNYANEZA – VERSION(S) – GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris

VERSION(S) – DOROTHEE MUNYANEZA – VERSION(S) – GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris samedi 4 octobre 2025.

VERSION(S) – DOROTHEE MUNYANEZA – VERSION(S) Début : 2025-10-04 à 17:00. Tarif : – euros.

DOROTHEE MUNYANEZA/CIE KADIDI VERSION(S)Quand Dorothée Munyaneza rencontre Christian NKa, ancien boxeur, éducateur, poète et figure des quartiers nord de Marseille, la chorégraphe est frappée par son histoire. Avec Ben LaMar Gay, compositeur et musicien de Chicago, ils créent un spectacle entre performance, installation et concert qui dresse le portrait de la légende tout en questionnant la masculinité, la figure du père, l’héritage et la transmission.Durée : 1H00Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025Version(s) est une performance-concert de la chorégraphe Dorothée Munyaneza, fraichement auréolée du Salavisa European Dance Award. Deux hommes se rencontrent. Deux voix, deux trajectoires se croisent et se questionnent. D’un côté, Christian Nka, ancien boxeur, éducateur et poète des quartiers Nord de Marseille, une figure marquée par la lutte, la force et l’expérience du corps. De l’autre, Ben LaMar Gay, compositeur et musicien de Chicago, sculpteur de sons et compagnon de longue route de la chorégraphe. Ici, le mouvement, la musique et la parole tissent un dialogue. Version(s) dresse le portrait d’un homme en quête de sens, explorant l’héritage et la transmission, ce que l’on reçoit et ce que l’on choisit d’être. « Il y a plusieurs versions de moi », dit Christian Nka. Face à lui, une partition sonore qui révèle la mémoire du corps, la masculinité en question, la violence et la résilience. Face à la mer, il boxe, il danse. Il raconte son quartier, ses combats, ses silences. Il explore la peur, le désir d’émancipation, le poids d’une histoire qui façonne et transforme. Amélie Blaustein Niddam

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE 1 PLACE DU TROCADERO 75016 Paris 75