VERSUS 2 – L’AUTRE CANAL Nancy

VERSUS 2 Début : 2025-11-08 à 22:00. Tarif : – euros.

La première règle du VERSUS est : il est interdit de parler du VERSUS Imaginé par Jouissance, ce format unique transpose l’intensité des combats de boxe dans l’univers de la techno. Pour cette deuxième édition : ? Un véritable ring installé au centre de la grande salle,? Un speaker pour enflammer les affrontements,? Et une immersion totale dans un combat moderne où les gants sont remplacés par les platines. Ici, pas de règles, pas de vainqueur, pas de perdant.Juste la vérité d’un instant, brute, frontale, partagée avec le public. VERSUS vous fera l’effet d’un uppercut !

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54