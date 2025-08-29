Versus/Guinguettes de la fabrique La fabrique Andrézieux-Bouthéon

Versus/Guinguettes de la fabrique La fabrique Andrézieux-Bouthéon vendredi 29 août 2025.

Versus/Guinguettes de la fabrique 29 et 30 août La fabrique Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-29T15:00:00 – 2025-08-29T23:00:00

Fin : 2025-08-30T15:00:00 – 2025-08-30T23:00:00

Depuis 2022, la fabrique organise en été des week-ends de Guinguettes à Andrézieux-Bouthéon :

Au menu : concerts gratuits, bonne restauration, expositions et ateliers dans un magnifique cadre au bord du Furan.

Esprit familial et intergénérationnel.

Partenaires proches, principes de circuits bio et locaux.

La fabrique 23, rue de la fabrique 42160 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 53 98 31 http://lafabrique.asso.fr La fabrique est un lieu de ressources partagées en ordre de marche, dont les espaces,

les équipements, les équipes, administratives et techniques,

permettent d’accueillir, chaque saison plus d’une centaine d’artistes, toutes disciplines confondues,

dans le champ du spectacle vivant et des arts visuels, au cours de plus de 250 jours de résidence. Parkings à proximité.

Train TER.

Été culturel

© pas de copyright