Vert par Nature encre d’arbre Santes

Vert par Nature encre d’arbre

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

L’automne est là et la nature nous ravit avec ses teintes chaleureuses. Au pied du noyer, une surprise se cache dans les fruits tombés le brou de noix, une encre végétale aux nuances profondes. Chloé Henry vous dévoilera les secrets de préparation avant de vous inviter à explorer ses effets, entre transparence et profondeur. De ces expérimentations naîtra une carte inspirée du végétal, à emporter comme souvenir poétique.

Rendez-vous 9 h 30

Durée 2 h

Encre d’arbre

Chloé Henry

Atelier Vert par Nature

Public à partir de 8 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour le Vert par Nature dès 9 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

L’automne est là et la nature nous ravit avec ses teintes chaleureuses. Au pied du noyer, une surprise se cache dans les fruits tombés le brou de noix, une encre végétale aux nuances profondes. Chloé Henry vous dévoilera les secrets de préparation avant de vous inviter à explorer ses effets, entre transparence et profondeur. De ces expérimentations naîtra une carte inspirée du végétal, à emporter comme souvenir poétique.

Rendez-vous 9 h 30

Durée 2 h

Encre d’arbre

Chloé Henry

Atelier Vert par Nature

Public à partir de 8 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour le Vert par Nature dès 9 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

Autumn is here and nature delights us with its warm hues. At the foot of the walnut tree, a surprise lurks in the fallen fruit: brou de noix, a deep-hued vegetable ink. Chloé Henry will reveal the secrets of its preparation before inviting you to explore its effects, between transparency and depth. The result will be a card inspired by plants, to take home as a poetic souvenir.

Meeting point: 9:30 a.m

Duration: 2 h

Tree ink

Chloé Henry

Green by Nature workshop

Public: ages 8 and up

Good to know: limited number of places, by registration only. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception

Laundry 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

Green by Nature reception from 9 a.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement Vert par Nature encre d’arbre Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme