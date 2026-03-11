Vert par Nature initiation à la photographie naturaliste Santes

Vert par Nature initiation à la photographie naturaliste

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

La Nature est un immense spectacle dans lequel chaque espèce joue un rôle déterminant les photographier permet d’immortaliser de courtes scènes de vie qui, souvent, échappent à notre regard. Prendre le temps de les rechercher, de les observer et de les sublimer par l’art de la photographie permet de récréer un lien avec elles, de mieux les comprendre et de partager ces observations exceptionnelles avec ses proches.

Sous les conseils avisés d’Hélène CYS, journaliste, photographe et réalisatrice de films sur la faune sauvage, initiez-vous à la photographie de faune et flore sauvages et découvrez quelques-unes des nombreuses espèces qui vivent autour de nous. Si vous êtes équipés d’une paire de jumelles ou de votre propre appareil photo, emmenez-les !

Rendez-vous 9 h 30

Durée 2 h

Initiation à la photo naturaliste

Hélène Cys

Atelier Vert par Nature

Public à partir de 7 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour le Vert par Nature dès 9 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

_Les prochains rendez-vous Vert par Nature _

* _11/07 arc-en-ciel au bout des doigts_

* _08/08 teinture naturelle et shibori_

* _12/09 peinture naturaliste_

* _10/10 encre d’arbre_

La Nature est un immense spectacle dans lequel chaque espèce joue un rôle déterminant les photographier permet d’immortaliser de courtes scènes de vie qui, souvent, échappent à notre regard. Prendre le temps de les rechercher, de les observer et de les sublimer par l’art de la photographie permet de récréer un lien avec elles, de mieux les comprendre et de partager ces observations exceptionnelles avec ses proches.

Sous les conseils avisés d’Hélène CYS, journaliste, photographe et réalisatrice de films sur la faune sauvage, initiez-vous à la photographie de faune et flore sauvages et découvrez quelques-unes des nombreuses espèces qui vivent autour de nous. Si vous êtes équipés d’une paire de jumelles ou de votre propre appareil photo, emmenez-les !

Rendez-vous 9 h 30

Durée 2 h

Initiation à la photo naturaliste

Hélène Cys

Atelier Vert par Nature

Public à partir de 7 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour le Vert par Nature dès 9 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

_Les prochains rendez-vous Vert par Nature _

* _11/07 arc-en-ciel au bout des doigts_

* _08/08 teinture naturelle et shibori_

* _12/09 peinture naturaliste_

* _10/10 encre d’arbre_ .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

Nature is an immense spectacle in which each species plays a decisive role: photographing them allows us to immortalize short scenes of life that often escape our gaze. Taking the time to seek them out, observe them and sublimate them through the art of photography allows us to recreate a bond with them, understand them better and share these exceptional observations with our loved ones.

Under the expert guidance of Hélène CYS, journalist, photographer and wildlife film-maker, learn about wildlife photography and discover some of the many species that live all around us. If you have binoculars or your own camera, bring them along!

Meeting point: 9:30 a.m

Duration: 2 hrs

Introduction to nature photography

Hélène Cys

Green by Nature workshop

Public: ages 7 and up

Good to know: limited number of places, by registration only. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception

Laundry 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

Green by Nature reception from 9 a.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

upcoming Vert par Nature events:_

* _11/07: rainbow at your fingertips_

* _08/08: natural dyeing and shibori_ _12/09: naturalist painting

* _12/09: naturalist painting

* _10/10: tree ink_

L’événement Vert par Nature initiation à la photographie naturaliste Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme