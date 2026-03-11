Vert par Nature Teintures naturelles et Shibori Santes

Vert par Nature Teintures naturelles et Shibori

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir l’univers passionnant des couleurs issues de la nature en participant à un atelier Shibori. Cette technique ancestrale consiste à réaliser des pliages, nouages, serrages pour créer des motifs de réserve blanche. Après une introduction à la teinture végétale, Noémie Lemaire vous présentera différents motifs réalisables puis ce sera à vous de jouer ! Foulard ou tote-bag, vous repartirez avec votre création.

Rendez-vous 9h30

Durée 2h

Teintures naturelles et Shibori

La Fabrique aux cocons

Atelier Vert par Nature

Public à partir de 6 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour le Vert par Nature dès 9 h30

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

_Les prochains rendez-vous Vert par Nature _

* _peinture naturaliste_

* _encre d’arbre_

Venez découvrir l’univers passionnant des couleurs issues de la nature en participant à un atelier Shibori. Cette technique ancestrale consiste à réaliser des pliages, nouages, serrages pour créer des motifs de réserve blanche. Après une introduction à la teinture végétale, Noémie Lemaire vous présentera différents motifs réalisables puis ce sera à vous de jouer ! Foulard ou tote-bag, vous repartirez avec votre création.

Rendez-vous 9h30

Durée 2h

Teintures naturelles et Shibori

La Fabrique aux cocons

Atelier Vert par Nature

Public à partir de 6 ans

Bon à savoir nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour le Vert par Nature dès 9 h30

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

_Les prochains rendez-vous Vert par Nature _

* _peinture naturaliste_

* _encre d’arbre_ .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

Come and discover the fascinating world of natural colors by taking part in a Shibori workshop. This ancient technique involves folding, knotting and tightening to create white reserve patterns. After an introduction to vegetable dyeing, Noémie Lemaire will show you some of the patterns you can make, and then it’s up to you! Whether for a scarf or a tote-bag, you’ll leave with your own creation.

Meeting point: 9:30 a.m

Duration: 2 hours

Natural dyes and Shibori

La Fabrique aux cocons

Green by Nature workshop

Public: from 6 years old

Good to know: limited number of places, by registration only. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception

Laundry 10 am to 12 pm and 2 pm to 6 pm

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

Green by Nature reception from 9:30 a.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

upcoming Vert par Nature events:_

* _naturalist painting_

* tree inking_

L’événement Vert par Nature Teintures naturelles et Shibori Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme