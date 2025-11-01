VERT TIGE Le Blanc

VERT TIGE Le Blanc samedi 1 novembre 2025.

VERT TIGE

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Jean est un vagabond…. Alors qu’il se promène, il voit un jardin. Il a faim, rentre dans le jardin et y rencontre Jeanne. Elle aurait pu se cacherr mais elle préfère en rire. C’est le début d’une belle histoire qui se tisse sur fond de jardin ꞉

celle de leur vie.

Nos cinq sens en éveil, nous suivons Jean et Jeanne dans leur jardin au gré des cycles de la nature et de la vie. Avec tendresse, humour et poésie, nous irons explorer cette frontière entre notre intérieur et le sauvage. Émilie conte et chante, Claire transforme un arrosoir en percussion, explore la musicalité des graines, tresse une percussion qui deviendra tuteur à plante…

Les contes servent de support aux chants et à la musique qui s’enroulent autour et explorent cette trame pour encore mieux la révéler. Distribution Claire Moinet (musique, chants), Emilie Renoncet (contes et chants). Création (adaptation des contes, écriture musicale) ꞉ Claire Moinet et Emilie Renoncet .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

Jean is a wanderer…. While out walking, he sees a garden. Hungry, he enters the garden and meets Jeanne. She could have hidden, but she prefers to laugh… This is the beginning of a beautiful story that unfolds against the backdrop of a garden…?

of their lives.

German :

Jean ist ein Vagabund…. Als er spazieren geht, sieht er einen Garten. Er hat Hunger, geht in den Garten und trifft dort auf Jeanne. Sie hätte sich verstecken können, aber sie lacht lieber darüber… Das ist der Beginn einer schönen Geschichte, die sich vor dem Hintergrund des Gartens entwickelt…

Italiano :

Jean è un vagabondo…. Mentre passeggia, vede un giardino. Ha fame, entra nel giardino e incontra Jeanne. Avrebbe potuto nascondersi, ma preferisce ridere… È l’inizio di una bella storia che si svolge sullo sfondo di un giardino…?

la storia delle loro vite.

Espanol :

Jean es un vagabundo…. Mientras pasea, ve un jardín. Le entra hambre, entra en el jardín y conoce a Jeanne. Podría haberse escondido, pero prefiere reír… Así comienza una hermosa historia que se desarrolla con el telón de fondo de un jardín…?

la historia de sus vidas.

