Vertais fait la fête – Square Vertais Nantes, 24 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 11:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

De 11h à 22h, Vertais fait la fête !Six concerts, un clown, un spectacle de danse mais aussi la présentation publique du réaménagement du square Vertais en présence de M. Château (élu à la Ville de Nantes), la visite des Jardins du Vertais et leur histoire, un circuit vélo avec des bottes de paille, une structure gonflable, etc. Vous pouvez apporter votre pique-nique à partager (ou pas) ou profiter du stand restauration/buvette.Envie de donner un coup de main ? Contactez l’association Des ponts entre nous.

Square Vertais Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 28 35 76 42