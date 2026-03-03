Verteillac N’Roll Verteillac
Verteillac N’Roll Verteillac samedi 11 avril 2026.
Salle des fêtes Verteillac Dordogne
Concert Alexis Evans Rythm and soul avec restauration et bar sur place.
Tarif 10€
Concert Alexis Evans Rythm and soul avec restauration et bar sur place.
Tarif 10€ .
Salle des fêtes Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53
English : Verteillac N’Roll
Alexis Evans Rhythm and soul concert with food and bar on site.
Price: 10?
