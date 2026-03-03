Verteillac N’Roll Verteillac

Verteillac N’Roll

Concert Alexis Evans Rythm and soul avec restauration et bar sur place.

Tarif 10€

Salle des fêtes Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53

English : Verteillac N’Roll

Alexis Evans Rhythm and soul concert with food and bar on site.

Price: 10?

