VERTEX EN CONCERT Nasbinals

VERTEX EN CONCERT Nasbinals samedi 16 août 2025.

VERTEX EN CONCERT

Le Déroc Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 60 EUR

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Dans le cadre du festival Mordorfest 15 & 16 août 2025 à la Cascade du Déroc à Nasbinals.

Vertex libère une musique organique sans compromis qui tend à s’éloigner des codes du genre. Chaque membre possède un univers bien à lui et provient de différent groupe, comme Bottle Next (hard folk), ÇA (math rock), Shelter (fusion radioactive) ou encore NP Snow (techno).

Le Metal reste une histoire de longue date pour chacun et c’est ce qui a permis de former ce groupe. Réunis autour d’influences tel que Meshuggah, Dillinger Escape Plan ou Fear Factory, le groupe lyonnais prouve aux headbangers, mais aussi aux autres, que le Metal a gardé toute sa folie et sa puissance.

Pour écouter https://urlr.me/hMDr3t .

Le Déroc Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

English :

As part of the Mordorfest festival August 15 & 16 2025 at the Cascade du Déroc in Nasbinals.

Vertex unleashes uncompromisingly organic music that tends to break away from the codes of the genre. Each member has his or her own universe and comes from different bands, such as Bottle Next (hard folk), ÇA (math rock), Shelter (radioactive fusion) or NP Snow (techno).

German :

Im Rahmen des Festivals Mordorfest 15. & 16. August 2025 an der Cascade du Déroc in Nasbinals.

Vertex setzen eine kompromisslose organische Musik frei, die sich von den Codes des Genres entfernt. Jedes Mitglied hat sein eigenes Universum und kommt aus verschiedenen Bands wie Bottle Next (Hard Folk), ÇA (Math Rock), Shelter (Radioactive Fusion) oder NP Snow (Techno).

Italiano :

Nell’ambito del festival Mordorfest, il 15 e 16 agosto 2025 alla Cascade du Déroc di Nasbinals.

I Vertex pubblicano una musica organica e senza compromessi che tende ad allontanarsi dai codici del genere. Ogni membro ha un proprio universo e proviene da gruppi diversi, tra cui Bottle Next (hard folk), ÇA (math rock), Shelter (fusion radioattiva) e NP Snow (techno).

Espanol :

En el marco del festival Mordorfest, los días 15 y 16 de agosto de 2025 en la Cascade du Déroc de Nasbinals.

Vertex edita una música orgánica, sin concesiones, que tiende a romper con los códigos del género. Cada miembro tiene su propio universo y procede de grupos diferentes, como Bottle Next (hard folk), ÇA (math rock), Shelter (fusión radioactiva) y NP Snow (techno).

