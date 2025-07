Vertical day Terrain banino Saint-Lary-Soulan

Terrain banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-08 13:00:00

2025-08-08

Journée gratuite de découverte et d’initiation à l’escalade, pour tous les âges, à partir de 7 ans

Organisé par l’Office de tourisme de Saint-Lary en partenariat avec Cécilia BUIL (guide et championne d’escalade) et le Club Aure Vertical

Au programme

10h à 13h terrain BANINO (près des terrains de pétanque)

Initiation gratuite* sur rocher école, encadrée par Cécilia BUIL (guide et championne d’escalade) et le club Aure Vertical

Opération prévention montagne avec l’Office Départemental des Sports

15h Maison du patrimoine

Conférence débat avec Cécilia BUIL (championne d’escalade) Motivées, 25 ans d’escalade au féminin !

16h à 19h terrain BANINO (près des terrains de pétanque)

Initiation gratuite* sur rocher école encadrée par Cécilia BUIL (guide et championne d’escalade) et le club Aure Vertical

Opération prévention montagne avec l’Office Départemental des Sports

Présentation des professionnels et prestataires d’activités OUTDOOR, partenaires de l’office de tourisme de Saint-Lary

*accès libre sans inscription matériel fourni .

Terrain banino SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 91

English :

Free climbing discovery and initiation day, for all ages from 7 upwards

Organized by the Saint-Lary Tourist Office in partnership with Cécilia BUIL (climbing guide and champion) and Club Aure Vertical

On the program:

10am to 1pm BANINO pitch (near the pétanque courts)

Free* rock-climbing initiation, supervised by Cécilia BUIL (guide and climbing champion) and the Aure Vertical club

Operation « mountain prevention » with the Office Départemental des Sports

3pm Maison du patrimoine

Conference ? debate with Cécilia BUIL (climbing champion) « Motivées, 25 ans d?escalade au féminin!

4pm to 7pm BANINO field (near the petanque courts)

Free* rock climbing initiation with Cécilia BUIL (climbing guide and champion) and the Aure Vertical club

Mountain prevention » operation with the Office Départemental des Sports

Presentation of professionals and OUTDOOR activity providers, partners of the Saint-Lary tourist office

German :

Kostenloser Tag zum Entdecken und Einführen ins Klettern, für alle Altersgruppen ab 7 Jahren

Organisiert vom Tourismusbüro von Saint-Lary in Zusammenarbeit mit Cécilia BUIL (Kletterführerin und -meisterin) und dem Club Aure Vertical

Auf dem Programm stehen:

10h bis 13h BANINO-Gelände (in der Nähe der Pétanque-Plätze)

Kostenlose* Einführung am Schulfelsen, betreut von Cécilia BUIL (Bergführerin und Klettermeisterin) und dem Club Aure Vertical

Operation « Bergprävention » mit dem Sportamt des Departements

15 Uhr Haus des Kulturerbes

Vortrag ? Diskussion mit Cécilia BUIL (Klettermeisterin) « Motivées, 25 ans d’escalade au féminin! » (Motiviert, 25 Jahre Klettern für Frauen)

16:00 bis 19:00 Uhr BANINO-Gelände (in der Nähe der Pétanque-Plätze)

Kostenlose* Einführung am Schulfelsen, betreut von Cécilia BUIL (Bergführerin und Klettermeisterin) und dem Club Aure Vertical

Aktion « Prävention in den Bergen » mit dem Office Départemental des Sports

Vorstellung von Fachleuten und Anbietern von OUTDOOR-Aktivitäten, die mit dem Fremdenverkehrsamt von Saint-Lary zusammenarbeiten

Italiano :

Una giornata gratuita di scoperta e introduzione all’arrampicata, per tutte le età, dai 7 anni in su

Organizzata dall’Ufficio del Turismo di Saint-Lary in collaborazione con Cécilia BUIL (guida e campionessa di arrampicata) e il Club Aure Vertical

In programma:

dalle 10.00 alle 13.00 Campo di BANINO (vicino ai campi da bocce)

Iniziazione gratuita* alla scuola di roccia, sotto la supervisione di Cécilia BUIL (guida e campionessa di arrampicata) e del club Aure Vertical

Operazione di « prevenzione in montagna » con l’Ufficio Dipartimentale dello Sport

15:00 Maison du patrimoine

Conferenza e dibattito con Cécilia BUIL (campionessa di arrampicata) « Motivées, 25 anni di arrampicata al femminile »

dalle 16.00 alle 19.00 Campo di BANINO (vicino ai campi da bocce)

Iniziazione gratuita* all’arrampicata su roccia con la supervisione di Cécilia BUIL (guida e campionessa di arrampicata) e del club Aure Vertical

Operazione di « prevenzione in montagna » con l’Ufficio dipartimentale dello sport

Presentazione di professionisti e fornitori di attività OUTDOOR, partner dell’Ufficio del Turismo di Saint-Lary

Espanol :

Una jornada gratuita de descubrimiento e iniciación a la escalada, para todas las edades, a partir de 7 años

Organizada por la Oficina de Turismo de Saint-Lary en colaboración con Cécilia BUIL (guía y campeona de escalada) y el Club Aure Vertical

En el programa:

de 10:00 a 13:00 h Campo BANINO (cerca de las pistas de petanca)

Iniciación gratuita* en la escuela de roca, supervisada por Cécilia BUIL (guía y campeona de escalada) y el club Aure Vertical

Operación « Prevención en montaña » con la Oficina Departamental de Deportes

15.00 h Casa del Patrimonio

Conferencia-debate con Cécilia BUIL (campeona de escalada) « Motivées, 25 años de escalada femenina »

de 16:00 a 19:00 h Campo BANINO (cerca de las pistas de petanca)

Iniciación gratuita* a la escalada supervisada por Cécilia BUIL (guía y campeona de escalada) y el club Aure Vertical

Operación « prevención en montaña » con la Oficina Departamental de Deportes

Presentación de profesionales y proveedores de actividades OUTDOOR, colaboradores de la Oficina de Turismo de Saint-Lary

