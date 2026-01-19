Vertical Race de la montagne de Beauregard Molines-en-Queyras
Vertical Race de la montagne de Beauregard Molines-en-Queyras samedi 7 mars 2026.
Vertical Race de la montagne de Beauregard
front de neige Molines-en-Queyras Hautes-Alpes
Début : 2026-03-07 17:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Course de ski de randonnée ouverte à tous !
front de neige Molines-en-Queyras 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur grandbeal@hotmail.fr
English : Vertical Race de la montagne de Beauregard
A ski touring race open to all, this is the 5th stage of the Trophée des Alpes du Sud!
