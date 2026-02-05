Verticale Cuvée B Rouge au Château Bonisson (Vignobles en scène!) Château Bonisson Rognes

Verticale Cuvée B Rouge au Château Bonisson (Vignobles en scène!)

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026 de 13h30 à 18h30. Château Bonisson 177 route des Mauvares Rognes Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-20 13:30:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

2026-03-20

Venez découvrir en exclusivité 4 millésimes de la Cuvée B Rouge, de 2018 à 2021

Venez faire une dégustation verticale de notre cuvée emblématique, la Cuvée B Rouge!

Vous aurez l’occasion de déguster 4 millésimes, de 2018 à 2021.

En accès libre et gratuit les 20, 21 & 22 mars de 13h30 à 18h30 au Caveau du domaine. .

Château Bonisson 177 route des Mauvares Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 90 20 contact@bonisson.com

English :

Come and discover 4 exclusive vintages of Cuvée B Rouge, from 2018 to 2021

