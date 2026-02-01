Verticale Race Praz de Lys Taninges
Verticale Race Praz de Lys Taninges samedi 7 février 2026.
Verticale Race
Praz de Lys Front de Neige de Chevaly Taninges Haute-Savoie
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Championnat de Belgique de Ski-Alpinisme & Championnat d’Hollande.
Praz de Lys Front de Neige de Chevaly Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rs-girard@orange.fr
English :
Belgian Ski-Alpinism Championships & Dutch Championships.
L’événement Verticale Race Taninges a été mis à jour le 2026-01-29 par Praz de Lys Sommand Tourisme