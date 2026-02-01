Verticale Race Praz de Lys Taninges

Verticale Race

Praz de Lys Front de Neige de Chevaly Taninges Haute-Savoie

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Championnat de Belgique de Ski-Alpinisme & Championnat d’Hollande.

Praz de Lys Front de Neige de Chevaly Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rs-girard@orange.fr

English :

Belgian Ski-Alpinism Championships & Dutch Championships.

