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AGENDA · Gonfaron

Verticales en rouges et blancs à Château Gasqui Château Gasqui Gonfaron

vendredi 16 octobre 2026 · Château Gasqui · Gonfaron

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Château Gasqui
Adresse
61 chemin Saint Michel
Ville
83590 Gonfaron
Département
Var
Tarif

Gonfaron

Verticales en rouges et blancs à Château Gasqui

Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-16

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Un voyage dans le temps pour découvrir l’évolution des cépages et du terroir des rouges et des blanc.
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Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 01 78  contact@chateau-gasqui.com

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English :

A VINEYARD EVENT TAKES CENTER STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
A journey through time to discover the evolution of grape varieties and the terroir of red and white wines.

L’événement Verticales en rouges et blancs à Château Gasqui Gonfaron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var