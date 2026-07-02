Verticales en rouges et blancs à Château Gasqui Château Gasqui Gonfaron
vendredi 16 octobre 2026 · Château Gasqui · Gonfaron
Informations pratiques
Gonfaron
Verticales en rouges et blancs à Château Gasqui
Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Un voyage dans le temps pour découvrir l’évolution des cépages et du terroir des rouges et des blanc.
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Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 01 78 contact@chateau-gasqui.com
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English :
A VINEYARD EVENT TAKES CENTER STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
A journey through time to discover the evolution of grape varieties and the terroir of red and white wines.
L’événement Verticales en rouges et blancs à Château Gasqui Gonfaron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var