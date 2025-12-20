Vertiges au théâtre le Préau à Vire Normandie, Vire Normandie

Vertiges au théâtre le Préau à Vire Normandie

1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

Pour fuir le chaos de sa vie intime, Nadir retourne dans la cité de son enfance, espérant y retrouver un peu de paix. Mais tout a changé le quartier s’est appauvri, certains habitants se sont repliés, sa famille semble livrée à elle-même, et son père est sur le point de mourir. Nadir perd pied et se retrouve englouti dans un univers parallèle.

Ce vertige prend ici, à travers l’écriture de Nasser Djemaï, la forme d’une plongée sensible et poétique dans la réalité de familles issues de l’immigration, devenues françaises, mais orphelines de leur propre histoire. Une écriture précise, des images puissantes, et une émotion qui, sans bruit, nous saisit.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE Nasser Djemaï

AVEC Yassim Aït Abdelmalek, Nasser Djemaï en alternance avec Anthony Audoux, Chiara Galliano (violoncelle), Martine Harmel, Farida Ouchani, Lounès Tazaïrt, Zaïna Yalioua

RECRÉATION Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN du Val-de-Marne

dès 12 ans | durée 2h | Tarif 16-10-5€ .

1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 26 billetterie@lepreaucdn.fr

English : Vertiges au théâtre le Préau à Vire Normandie

To escape the chaos of his personal life, Nadir returns to the housing estate where he grew up, hoping to find some peace. But everything has changed: the neighborhood is poorer, some residents have withdrawn, his family seems left to fend for itself, and his father is about to die.

