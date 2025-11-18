« Vertiges » par Nathan J.Darrow Floréal Belleville Paris
« Vertiges » par Nathan J.Darrow Floréal Belleville Paris mardi 18 novembre 2025.
Venez découvrir « Vertiges » l’exposition touchante de Nathan J.Darrow retraçant son voyage dans les Alpes à travers une série photographique.
Une exposition photographique de Nathan J.Darrow.
Le mardi 18 novembre 2025
de 18h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Floréal Belleville 43, rue des couronnes 75020 Paris
https://www.instagram.com/p/DQ4dpTxDLnf/?img_index=1