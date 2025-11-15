Vertou Clean Up Day : ensemble rendons la ville plus agréable à vivre ! Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou

Vertou Clean Up Day : ensemble rendons la ville plus agréable à vivre ! Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Venez nettoyer les rues du centre-ville en ramassant les déchets, avec le collège Lucie Aubrac, l’association Ici pour demain, des parents d’élèves vertaviens et la ville de Vertou. Venez avec vos gants, chaussures fermées, sacs/cabas et bouteilles pour les mégots. Nous fournirons des pinces, sacs et gilets (dans la limite des stocks), ainsi qu’une collation au moment de la pesée.3 départs pour un parcours d’1h environ : 10h, 10h30 et 11h

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr https://my.weezevent.com/agir-ensemble5