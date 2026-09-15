Informations pratiques

Caen

Very good night – Caen accueille ses étudiants !

Hôtel de Ville de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24 23:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Etudiants, Caen vous accueille et vous souhaite la bienvenue le temps d’une soirée dans un de ses lieux emblématiques : l’Hôtel de Ville ! Un évènement organisé par la Communauté urbaine Caen la mer et la Ville de Caen.

Etudiants, Caen vous accueille et vous souhaite la bienvenue le temps d’une soirée dans un de ses lieux emblématiques : l’Hôtel de Ville ! Découvrez la vie à la mode de Caen grâce aux nombreuses animations, bons plans et espaces d’informations présents sur place.

Au programme

Show et battle de breakdance par le SNT Crew

Boeuf musical par What Da Fa!?

Blind test et karaoké par Les Ondées

Découverte du tango

Réalisation de cyanotypes par Uxia

Babyfoot de bar et babyfoot géant

Sérigraphie par l’Encrage

Animations sportives avec le BDE STAPS

Animations Carnaval par le Carnaval Etudiant de Caen Normandie et P’tit Clown

Jeu sur la santé mentale par le Conseil Local en Santé Mentale

Ateliers créatifs par le Musée des Beaux-Arts

Tufting par Rugs’Go

Animations par le Réseau des bibliothèques Caen la mer

Livres gratuits par Saperlotte !

Quizz et kahoot par Erasmus Student Network

Réalisations de portraits par Diane dessine

Le mur Agora par Prévention Jeunes

Et bien d’autres…

Un cocktail et une petite restauration vous seront offerts.

Un évènement organisé par la Communauté urbaine Caen la mer et la Ville de Caen. .

Hôtel de Ville de Caen Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Very good night – Caen accueille ses étudiants !

Students, Caen welcomes you for an evening at one of its most emblematic landmarks: the Town Hall!

L’événement Very good night – Caen accueille ses étudiants ! Caen a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Caen la Mer