Very good night – Caen accueille ses étudiants ! Caen
jeudi 24 septembre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Very good night – Caen accueille ses étudiants !
Hôtel de Ville de Caen Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 23:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Etudiants, Caen vous accueille et vous souhaite la bienvenue le temps d’une soirée dans un de ses lieux emblématiques : l’Hôtel de Ville ! Un évènement organisé par la Communauté urbaine Caen la mer et la Ville de Caen.
Etudiants, Caen vous accueille et vous souhaite la bienvenue le temps d’une soirée dans un de ses lieux emblématiques : l’Hôtel de Ville ! Découvrez la vie à la mode de Caen grâce aux nombreuses animations, bons plans et espaces d’informations présents sur place.
Au programme
Show et battle de breakdance par le SNT Crew
Boeuf musical par What Da Fa!?
Blind test et karaoké par Les Ondées
Découverte du tango
Réalisation de cyanotypes par Uxia
Babyfoot de bar et babyfoot géant
Sérigraphie par l’Encrage
Animations sportives avec le BDE STAPS
Animations Carnaval par le Carnaval Etudiant de Caen Normandie et P’tit Clown
Jeu sur la santé mentale par le Conseil Local en Santé Mentale
Ateliers créatifs par le Musée des Beaux-Arts
Tufting par Rugs’Go
Animations par le Réseau des bibliothèques Caen la mer
Livres gratuits par Saperlotte !
Quizz et kahoot par Erasmus Student Network
Réalisations de portraits par Diane dessine
Le mur Agora par Prévention Jeunes
Et bien d’autres…
Un cocktail et une petite restauration vous seront offerts.
Un évènement organisé par la Communauté urbaine Caen la mer et la Ville de Caen. .
Hôtel de Ville de Caen Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Very good night – Caen accueille ses étudiants !
Students, Caen welcomes you for an evening at one of its most emblematic landmarks: the Town Hall!
L’événement Very good night – Caen accueille ses étudiants ! Caen a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Caen la Mer
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