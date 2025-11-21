Very Math Trip Compagnie Thomas Le Douarec La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

De Manu Houdart, Mise en scène Thomas le Douarec, Avec Manu Houdart, Lumières Mathieu Charvot



LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE QUI VOUS RÉCONCILIE AVEC LES MATHS !



Quel pari fou d’avoir décidé de nous faire aimer cette matière fascinante et presque effrayante que sont les mathématiques ! Un spectacle qui s’adresse même à ceux qui pensent être des cancres.

Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le Bonheur et l’Amour peuvent dépendre d’une simple équation…

Very Math Trip, un show familial drôle, truffé d’anecdotes et de moments Waooh qui nous embarque pour un voyage ludique, pédagogique, et à la passion joyeusement contagieuse.



Drôle, instructif, participatif ! France Info .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

