Very Rock Trip Festival #2 Pocé-les-Bois vendredi 17 juillet 2026.
1 Rue de Vitré Pocé-les-Bois Ille-et-Vilaine
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Après un incroyable succès lors de sa première édition, le Very Rock Trip Festival repart pour un second acte. Du rock et rien que du rock’n’roll avec des artistes venant des 4 coins du monde.
Au programme
Vendredi 17 juillet 2026
The Lords Of Altamont (USA)
Big Mountain County (ITA)
Straight Arrows (AUS)
The Wylde Tryfles (FRA)
Friday My Lady (FRA)
Samedi 18 juillet 2026
Public House (AUS)
Cellophane Suckers (DEU)
Crocodile Boogie (FRA)
The Lizards (ESP)
Hana And Jessie-Lee’s Bad Habits (AUS)
Gerry Bright And The Stokers (FRA)
Tarif
1 jour 18€
Pass 2 jours 30€
Gratuit pour les moins de 16ans accompagnés
1 rue de Vitré, 35500 Pocé-les-Bois .
1 Rue de Vitré Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
