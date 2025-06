VERY SPEED DATING LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse 21 juin 2025 20:30

Haute-Garonne

VERY SPEED DATING LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

23.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Angelique Panchéri , dégoupillée comme une grenade , survoltée, cherche l’homme de sa vie et va le trouver ce soir dans la salle et c’est peut être vous !

Sélection impitoyable, fous rires intenables, la machine est en marche ! 23.5 .

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 44 16 70

English :

Angelique Panchéri, as uncorked as a grenade, overexcited, is looking for the man of her life and is going to find him tonight in the auditorium, and it could be you!

German :

Angelique Panchéri ist auf der Suche nach dem Mann ihres Lebens und wird ihn heute Abend im Saal finden, und das könnten Sie sein!

Italiano :

Angelique Panchéri, come una bomba a mano, è alla ricerca dell’uomo della sua vita e stasera lo troverà nell’auditorium e potreste essere voi!

Espanol :

Angelique Panchéri, como una granada viva, busca al hombre de su vida y esta noche va a encontrarlo… ¡y podrías ser tú!

L’événement VERY SPEED DATING Toulouse a été mis à jour le 2025-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE